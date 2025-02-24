Петербургское небо расцвело залпами праздничного салюта в честь Дня защитника Отечества. Полюбуйтесь, как это было

В самой крепости во время салюта присутствовали губернатор Санкт‑Петербурга Александр Беглов, главком ВМФ Александр Моисеев и врио командующего войсками Ленинградского военного округа Рустам Миннекаев.
Залпы произвели батареи Михайловской̆ военной̆ артиллерийской̆ академии.
Полюбоваться салютом в центре Северной столицы собрались несколько тысяч человек.
День защитника Отечества подходит к концу, но праздничные мероприятия не заканчиваются. Сегодня торжественную иллюминацию также можно увидеть на зданиях комплекса «Лахта Центр», на петербургских мостах и факелах Ростральных колонн.