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Петербургское небо расцвело залпами праздничного салюта в честь Дня защитника Отечества. Полюбуйтесь, как это было

В Петербурге в воскресенье по традиции прогремел праздничный салют в честь 23 февраля, Дня защитника Отечества. Над Петропавловской крепостью прозвучало 30 артиллерийских залпов, каждый из которых был особенным.

В самой крепости во время салюта присутствовали губернатор Санкт‑Петербурга Александр Беглов, главком ВМФ Александр Моисеев и врио командующего войсками Ленинградского военного округа Рустам Миннекаев.

Залпы произвели батареи Михайловской̆ военной̆ артиллерийской̆ академии.

Полюбоваться салютом в центре Северной столицы собрались несколько тысяч человек.

День защитника Отечества подходит к концу, но праздничные мероприятия не заканчиваются. Сегодня торжественную иллюминацию также можно увидеть на зданиях комплекса «Лахта Центр», на петербургских мостах и факелах Ростральных колонн.

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