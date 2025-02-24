Волгоградские коммунальщики круглосуточно чистят дороги от снега

Главная цель — обеспечить безопасное движение в городе-герое для транспорта и пешеходов.
В администрации Волгограда уточнили, что обработка и уборка территорий будет продолжаться в круглосуточном режиме вплоть до завершения снегопада. К работе привлечено 89 единиц спецтехники. Также спецтехника задействована в обработке трасс песко-соляной смесью в различных районах области.
Добавим, что по прогнозам синоптиков, снегопад будет идти и 24 февраля. Автомобилистам следует проявлять особую осторожность из-за гололедицы и снежных заносов на дорогах. Ночью вероятен мороз −14…-9 градусов, днем немного потеплеет, до −11 градусов.