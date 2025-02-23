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Сенатор Михаил Русый спрогнозировал раннюю весну

Сенатор Русый спрогнозировал раннюю весну, но сказал, что страха нет.

Источник: Комсомольская правда

Сенатор Михаил Русый спрогнозировал раннюю весну в эфире телеканала «Беларусь 1», но сказал, что страха в связи с этим нет.

Таким образом Русый, глава Постоянной комиссии Совета Республики, ответил на вопрос о влиянии зимы-2025 на будущий урожай. По его словам, пока ситуация не внушает большого страха.

— Самое главное, что там, где вовремя посеяно, есть внесенный комплекс минеральных удобрений. И сейчас самое главное — накопить азот, чтобы двумя подкормками пройти потом. Потому что существует такой подход.

Прогноз погоды на ближайшее время от Русого, некогда вице-премьера, отвечавшего за агропромышленный комплекс, таков:

— Вероятно, что будет очень ранняя весна и очень короткий период по вегетации. Поэтому необходимо именно накопление минеральных удобрений.

Напомним, синоптики сказали о заметном потеплении в Беларуси в последнюю неделю февраля.

Тем временем синоптик Дмитрий Рябов сообщил о перепадах температур на неделе с 24 февраля по 2 марта в Беларуси: «Продолжится ослабление морозов».

Еще ледяные блины возникли в Беларуси на Западной Березине в канун Масленицы.