Что можно и нельзя делать во Власьев день 24 февраля на Коровий праздник

Православная церковь 24 февраля вспоминает святого Власия. В народе празднуют Власьев день. Существует еще одно название — Коровий праздник. Оно возникло из-за того, в указанный день особое внимание уделялось коровам, так как святой был их покровителем. К слову, Власия называли «коровьим богом».
Что нельзя делать 24 февраля.
Под запретом ремонт, а также работы на земле. Кроме того, 24 февраля не резали коров. Это связано с тем, что подобное могло привести к обнищанию. Также во Власьев день детям не показывали телят, так как животное могло не дожить до следующего года.
Что можно делать 24 февраля.
По традиции, для коров, овец, лошадей было принято готовить специальные пироги. Кроме того, домашнюю скотину кормили лучшим кормом. А еще 24 февраля всегда посещали скотские базары, где можно было купить или же продать животных.
Согласно приметам, сугробы указывают на большое количество зелени в мае. В том случае, если 24 февраля много снега, то ждали скорого приближения весны. Иней на деревьях предвещает морозы.
Ранее синоптик Дмитрий Рябов сказал о перепадах температур на неделе с 24 февраля по 2 марта в Беларуси: «Продолжится ослабление морозов».
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