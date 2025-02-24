С поля воин: в Театре Табакова вышел спектакль об адаптации к мирной жизни

В спектакле рассказывают о сложных и трагических событиях: предательство близкого человека, тот самый бой и решение — сдаться или бороться, выжить или погибнуть. Артем выжил, но стал инвалидом, ему оторвало половину ноги. Будто в награду, рассказывают в спектакле, Василюк встретил настоящую любовь. И когда, казалось бы, всё страшное уже было позади, герой вновь оказался на поле боя. Только теперь уже с самим собой. Этот этап стал одним из самых сложных в жизни Артема. На гражданке он с трудом адаптировался к мирной жизни. Бои изменили его, и теперь надо было ответить себе на новые вопросы. Как начать жить? Ради чего? Пить или не пить? И об этом тоже рассказывает спектакль «Позывной Тишина».