С поля воин: в Театре Табакова вышел спектакль об адаптации к мирной жизни

Рассказ о преодолении, любви, предательстве и о том, как начать всё заново инвалиду и ветерану, сделан на основе реальных событий. О них режиссеру Севастьяну Смышникову и драматургу Олегу Антонову рассказал доброволец Артем Василюк. Это первая совместная работа «Табакерки» и «Современника», которые возглавил Владимир Машков. «Известия» побывали на премьере и оценили результат.
Интимный разговор.
Премьеру представили на Другой сцене «Современника». Оба помещения Театра Олега Табакова сейчас ремонтируются, поэтому с нового сезона артисты труппы делят подмостки с коллегами с Чистопрудного бульвара. С недавних пор у двух театров один худрук — Владимир Машков. Первый совместный спектакль он доверил поставить молодому актеру Севастьяну Смышникову, выпускнику театрального колледжа Табакова.
Драматургической основой спектакля стала пьеса, созданная в рамках лаборатории «Актуальная драматургия о специальной военной операции», проходившей в Академии творческих индустрий «Меганом» (проект «Таврида. АРТ»). Севастьян Смышников и заведующий литературной частью ТОТ Олег Антонов встретились в Крыму с Артемом Василюком, который прошел путь от добровольца до военного инвалида, потом пил, проходил реабилитацию и нашел спасение в настольном теннисе. Он очень искренне рассказал им о своей жизни.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зоя ИгумноваАртем Василюк на премьере спектакля.
— Артем заинтересовал нас своей искренностью и готовностью поделиться воспоминаниями о своей жизни, — поделился режиссер Севастьян Смышников. — Он был готов к максимально честному и даже интимному разговору. Он делился такими чувственными темами, которые не каждый был готов раскрыть. Его история многообразна, неоднозначна, тем и интересна.
Название спектакля «Позывной Тишина» родилось из одного из сильных впечатлений бывшего участника боевых действий. Артем Василюк довольно подробно запомнил минуты затишья на передовой. Когда слышны были каждый шорох листвы, поющая птица. В тех местах очень не хватает тишины, и Василюк наслаждался ею в редкие минуты, когда она всё же случалась.
Жанр спектакля авторы определили как «документальная драма». Назвать историю Артема Василюка пьесой они не решились. Как объясняет постановщик, по причине того, что жизнь не окончилась и в ней еще будет масса событий. И вероятно, что у произведения будет продолжение. В спектакле Театра Олега Табакова главную роль сыграл актер «Современника» Николай Клямчук. Из его портретов собран коллаж афиши. Стильная проекция — един в десяти лицах.
— Постановка на актуальную тему, а говорить о событиях, которые происходят здесь и сейчас, языком театра очень сложно. Но ребята набрались смелости, — замечает Владимир Машков. — Это история простого парня, в ней нет ничего придуманного, нет художественной литературы. Она состоит из его рассказов и воспоминаний. Артем и есть настоящий русский человек — с его размышлениями, страхом и верой.
Фото: пресс-служба Театра Олега Табакова.
Как говорит Владимир Машков, вспоминая слова советского психолога Льва Выготского, искусство — это способ уравновешивания человека с миром в самые ответственные и критические минуты жизни. Услышать и быть с самим собой откровенным очень важно для людей. «Сейчас ребята за ленточкой делают всё, что от них зависит, и мы тоже будем», — добавляет народный артист.
Артем на гражданке служил в Ростове-на-Дону в МЧС, выносил людей из горящих зданий. В первые дни военных действий Артем Василюк записался добровольцем.
В спектакле рассказывают о сложных и трагических событиях: предательство близкого человека, тот самый бой и решение — сдаться или бороться, выжить или погибнуть. Артем выжил, но стал инвалидом, ему оторвало половину ноги. Будто в награду, рассказывают в спектакле, Василюк встретил настоящую любовь. И когда, казалось бы, всё страшное уже было позади, герой вновь оказался на поле боя. Только теперь уже с самим собой. Этот этап стал одним из самых сложных в жизни Артема. На гражданке он с трудом адаптировался к мирной жизни. Бои изменили его, и теперь надо было ответить себе на новые вопросы. Как начать жить? Ради чего? Пить или не пить? И об этом тоже рассказывает спектакль «Позывной Тишина».
Ампутация или жизнь.
Разные воспоминания вытаскивал из себя герой, но больше всего режиссера задели его размышления о том, что такое «патриот».
— Кто это? Можно сказать — человек, который любит Родину. А Артем сравнил это с чувством к маме. «Мама» равно «Родина». Просто. Но как часто эти простые вещи забываются. Мы хотели вывести их на первый план.
Фото: пресс-служба Театра Олега Табакова.
Постановочная группа с нетерпением ждала на премьере Василюка. В «Современник» приехали другие отвоевавшие, в том числе инвалиды. У одного из них, Егора Широбокова, протез ноги такой же, как и у героя спектакля. Прапорщик получил тяжелое ранение в результате минометного обстрела и сам себе оказывал первую помощь.
— Большая берцовая кость была уже полностью раздроблена, я первым делом наложил жгут, но кровь не останавливалась, пришлось отрезать самому себе ногу, — шокировал признанием Егор. — Выбора не было. 19 месяцев работы подсказали только такое решение. Обработал рану гемостатиком, и кровь остановилась.
Как признался Егор, он на поле боя так не волновался, как перед началом спектакля. Тем временем в фойе появился Артем Василюк. В скромном молодом человеке в джинсах и сером пиджаке не распознать героя спектакля. Он не боялся увидеть, как инсценировали его историю в Театре Олега Табакова.
Фото: пресс-служба Театра Олега Табакова.
— Мне жена всегда говорит: «Ты танк подбил, что тебя может остановить?» — признался «Известиям» Артем. — Таких, как я, тысячи. Военнослужащие ежедневно совершают подвиги на передовой, и молодое поколение должно знать об этом. Можно говорить сколько угодно, но когда ты оказываешься там, слетают все маски.
Сейчас Артем ставит рекорды в спорте. Он занимается настольным теннисом, стал победителем нескольких соревнований. Его приглашали в паралимпийскую сборную России, но он отказался. Много дел.
Бытовуха спасает.
Спектакль в пространстве Другой сцены «Современника» создает прямой контакт рассказчика со зрителем. На небольшой сцене постановщикам удалось представить мирную жизнь, блиндаж, госпиталь и даже поле боя. Художник Иршат Азиханов придумал конструкции, которые легким поворотом превращаются из каптерок в жилой дом, из двухъярусной кровати — в операционную, из многоэтажки — в руины Донбасса. Иллюзию боя помогало создавать световое оформление Айвара Салихова и пиротехника.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зоя Игумнова.
Как говорит один из героев по кличке Батя, «на фронте апатия — это первый шаг к смерти».
— Она еще опаснее, чем страх, потому что ты перестаешь адекватно мыслить, а значит, можешь сделать роковую ошибку, — наставляет бойцов Батя. — Поэтому чистим зубы дважды в день, бреемся, стираем. Бытовуха здесь спасает.
«Наше дело — бить фашиста на благо нашей любимой и великой Родины», — учит Батя. А еще одна наука от командира: пустой желудок спасает от перитонита, если, не дай бог, пуля попадает в живот.
Фото: пресс-служба Театра Олега Табакова.
В спектакле играют молодые артисты Театра Табакова: Максим Сачков, Аркадий Киселев, Анастасия Тимушкова, Арина Автушенко и сам режиссер Севастьян Смышников. Играют с надрывом. Для погружения в материал они не только общались с прототипом главного героя, но и ездили вместе с труппой в госпитали, выступали перед ранеными, передавали гуманитарную помощь. Актер Евгений Павлов по призыву отправился служить в Донбасс.
После спектакля на поклоны вместе с артистами вышел и Артем Василюк. Зал приветствовал его стоя.