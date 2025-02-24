Экранное меню: 42 американских фильма выйдут в российский прокат в 2025-м

При этом до конца 2025 года официально в российский прокат выйдут как минимум 42 американских релиза. Две недели назад в графике премьер было порядка 35 фильмов от американских студий. В числе главных новинок боевик «Балерина» из вселенной «Джон Уик», хоррор «Обезьяна» Осгуда Перкинса по одноименному рассказу Стивена Кинга, «Шоугерл» с Памелой Андерсон, вторая часть «Горизонтов» Кевина Костнера, «Под огнем» Алекса Гарленда. В марте российские зрители увидят триллер Мэла Гибсона «Особо опасный пассажир» с Марком Уолбергом, а в мае на экраны выйдет семейное фэнтези «Очи» с Уиллемом Дефо, Эмили Уотсон и Финном Вулфхардом в главных ролях. В кинопрокатной компании Arna Media, которая в 2024 году официально привезла в Россию триумфальную «Анору», сообщили, что выпустят еще один фильм Перкинса в России, речь идет о хорроре «Крипер». Прошлогодний релиз Осгуда Перкинса «Собиратель душ», который тоже легально показали в нашей стране, стал кассовым хитом во всем мире. При бюджете в $10 млн фильм американской студии NEON («Паразиты», «Анатомия падения», «Анора» — ее фильмы в последние годы побеждают на Каннском кинофестивале) «Собиратель душ» заработал более $108 млн, из них почти 400 млн рублей в России.