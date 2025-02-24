Экранное меню: 42 американских фильма выйдут в российский прокат в 2025-м

Две недели назад в графике релизов в России было 35 названий американских картин. Сейчас их уже 42, не считая перевыпусков старых картин. Среди главных новинок — боевик «Балерина» из вселенной «Джон Уик», «Обезьяна» Осгуда Перкинса по Стивену Кингу, «Шоугерл» с Памелой Андерсон, «Горизонты 2» Кевина Костнера и «Под огнем» Алекса Гарленда. К этим новинкам в скором времени могут добавиться голливудские блокбастеры — в индустрии отмечают, что новый этап отношений России и США может создать условия для возвращения голливудских мейджоров. Но, как пояснили «Известиям» эксперты, будет это небыстро и непросто.
Россия заключила сделки на кинорынке в Берлине.
Российские дистрибьюторы не исключают возвращения в ближайшее время голливудских студий в связи с новым этапом отношений России и США. На Европейском кинорынке, который только что прошел одновременно с 75-м Берлинским международным кинофестивалем, верят в скорое возвращение мейджоров, сообщил «Известиям» источник. Еще один собеседник «Известий» сообщил, что российские кинокомпании заключили ряд сделок по зарубежными релизам, которые к настоящему моменту еще не закрыты. Сколько среди них американских фильмов, станет известно в ближайшие недели по мере того, как компании будут объявлять о своих сделках.
Фото: A Good StoryКадр из фильма «Субстанция».
При этом до конца 2025 года официально в российский прокат выйдут как минимум 42 американских релиза. Две недели назад в графике премьер было порядка 35 фильмов от американских студий. В числе главных новинок боевик «Балерина» из вселенной «Джон Уик», хоррор «Обезьяна» Осгуда Перкинса по одноименному рассказу Стивена Кинга, «Шоугерл» с Памелой Андерсон, вторая часть «Горизонтов» Кевина Костнера, «Под огнем» Алекса Гарленда. В марте российские зрители увидят триллер Мэла Гибсона «Особо опасный пассажир» с Марком Уолбергом, а в мае на экраны выйдет семейное фэнтези «Очи» с Уиллемом Дефо, Эмили Уотсон и Финном Вулфхардом в главных ролях. В кинопрокатной компании Arna Media, которая в 2024 году официально привезла в Россию триумфальную «Анору», сообщили, что выпустят еще один фильм Перкинса в России, речь идет о хорроре «Крипер». Прошлогодний релиз Осгуда Перкинса «Собиратель душ», который тоже легально показали в нашей стране, стал кассовым хитом во всем мире. При бюджете в $10 млн фильм американской студии NEON («Паразиты», «Анатомия падения», «Анора» — ее фильмы в последние годы побеждают на Каннском кинофестивале) «Собиратель душ» заработал более $108 млн, из них почти 400 млн рублей в России.
Фото: Access EntertainmentКадр из фильма «Конклав».
Кроме того, среди фильмов, получивших в этом году номинации на «Оскар», пять картин было куплено для российского проката. Это «Анора», «Конклав», «Субстанция», «Мария» и «Ученик. Восхождение Трампа». Последний, правда, так и не получил прокатное удостоверение и в итоге не вышел. «Известия» стали единственным российским СМИ, которые тогда поговорили с создателями фильма.
Возвращаться голливудским мейджорам будет непросто.
Генеральный директор ассоциации «Интернет-видео» Алексей Бырдин отметил, что уход крупных западных киностудий с российского рынка был политическим жестом, а не результатом введенных санкций. Он также напомнил, что, кроме пяти студий-мейджоров и стриминга Netflix, практически все американские и многие европейские правообладатели не прекращали работать в России, их фильмы продолжают легально выходить в кинопрокат и онлайн.
— Те, кто ушел, имеют возможность вернуться в любой момент, и возобновление политических контактов между Россией и США может создать для этого условия. В целом многие российские зрители хотели бы возвращения иностранного контента, но надо понимать, что уже после ухода студий в России довольно существенно поменялось и продолжает меняться регулирование информационной среды, в т.ч. в части защиты традиционных ценностей. Так что если контент вернется, то не весь. Российский рынок офлайн- и цифрового проката имеет хороший потенциал, зарубежные студии хорошо знают об этом и действительно могут вернуться, если усилиями дипломатов России и США возобновление экономических связей перестанет сдерживаться санкциями и начнет поощряться, нормализовываться, — сказал эксперт «Известиям».
Главный редактор портала ProfiCinema Нина Ромодановская, в свою очередь, отмечает: для студий важнее отношение к ним аудитории на внутреннем рынке — главной экономической территории. Поэтому кто-то захочет вернуться раньше, а кто-то позже. Но, что уже понятно, возвращаться они будут совсем на другие позиции.
— В России уже сложилось лобби из крупных отечественных компаний, прежде всего крупных медиахолдингов, которые сами производят и выпускают фильмы. Передел рынка будет, конечно, совершенно иным, не таким, каким он был в 1990-е, когда американские студии входили беспрепятственно и на своих условиях. Правда, тогда благодаря именно им во многом поднялся российский кинопрокат, — объяснила эксперт.
Ромодановская добавила, что за 30 лет кинопрокат сильно изменился и после ухода мейджоров игроки, которые уже получили свою большую долю рынка, конечно, не готовы будут ее отдавать обратно. Поэтому, как считает главред ProfiCinema, возврат американских студий в Россию будет непростым.
Еще один важный момент — это содержание западного контента, к которому у современного российского законодательства есть много вопросов. И если с чайлдфри-повесткой фильмов не так много, поскольку на Западе также заинтересованы в росте населения и у них эта тема не педалируется, то, например, ЛГБТ-проблематика представлена широко.
— Но, опять же, до нынешнего момента, потому что в США тоже всё может быстро измениться, мы все смотрели инаугурацию Дональда Трампа. И если на фестивале «Сандэнс» в этом году большая часть фильмов была посвящена проблемам квир-сообщества, что будет в следующем году — вопрос, — заключила Нина Ромодановская.
Что еще теперь нужно будет учитывать, так это ситуацию с выдачей и невыдачей прокатных удостоверений под определенные даты (без этого документа кинотеатры не имеют права показывать фильм). Она происходила и до пандемии, и до ухода из страны мейджоров. «Хлебные» даты в новогодние каникулы или праздничные выходные будут уходить потенциальным кассовым российским блокбастерам, а западным картинам — по остаточному принципу.
Правда, вряд ли это сильно будет мешать большим американским релизам, если они все-таки вернутся. За три года вдали от проектов мейджоров российские кино так и не создало развернутую систему жанров, отмечают собеседники «Известий» в индустрии. Вместо того чтобы предложить многообразие, студии выпускали только семейное фэнтези и комедии, и на этом поле они могут конкурировать с Голливудом, но, например, супергеройских экшенов у нас всё равно нет, равно как и хорроров, триллеров или, например, судебных драм. Поэтому Голливуд органично займет пустующие ниши, пусть даже и «уступив» России новогодние каникулы.