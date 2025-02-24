Календарь на 24 февраля: церковные и светские праздники, памятные даты и дни рождения знаменитостей

Христианский святой, который почитается и православной, и католической церквями. Святой Власий был епископом города Севастия в римской провинции Каппадокия в IV веке. Во время гонения на христиан он стал для верующих утешителем: навещал мучеников в темницах и помогал тем, кто был в изгнании. Святой Власий также известен как целитель людей и животных. По преданию, дикие звери приходили к пещере, где скрывался святой, чтобы он исцелил больных. Власий подвергся жестоким пыткам и казни, когда гонители веры пытались заставить его отречься от христианства.