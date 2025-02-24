Календарь на 24 февраля: церковные и светские праздники, памятные даты и дни рождения знаменитостей

24 февраля в этом году начинается Масленица первый день которой называется Встреча. Время печь блины и угощать ими родных и близких. У православных верующих начинается Сырная седмица. Какие еще праздники приходятся на 24 февраля и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».
Праздники в России и мире 24 февраля.
* ~Начало Масленицы~
Масленица — славянский праздник, начинающийся за неделю до Великого поста и знаменующий проводы зимы и встречу весны. В 2025 году она продлится с 24 февраля по 2 марта. Каждый день масленичной недели имеет свое название и свои традиции, а главные ее атрибуты — блины, народные гулянья, катание на санях и сжигание чучела. Праздник сочетает в себе языческие и христианские элементы, символизируя обновление и подготовку к духовному очищению перед постом.
* ~День рождения лотереи~
Первое упоминание о проведении лотереи относится к 24 февраля 1466 года. Ее организовала в Брюгге вдова фламандского живописца Яна Ван Эйка. Эту акцию она приурочила к годовщине смерти супруга. Каждый, кто приобрел билет, мог получить денежный выигрыш. Вырученные деньги вдова направила на поддержку городской бедноты. С тех пор 24 февраля стало считаться днем рождения лотереи. В Российской империи лотереи получили распространение после реформ Петра I.
Какие праздники отмечаются 24 февраля в других странах.
День инженера в Иране. Праздник отмечается в честь дня рождения великого персидского математика, астронома и механика Насера ад-Дина Туси, жившего в XIII веке. В иранском обществе профессия инженера очень престижна. В 2016 году Иран занял второе место по количеству выпускников научно-технических специальностей в Глобальном индексе инноваций.
День флага в Мексике. Мексиканский флаг состоит из трех равных вертикальных полос — зеленой, белой и красной. В центре белой полосы — изображение герба страны. Зеленый цвет символизирует надежду и плодородие, белый — чистоту, красный — кровь, пролитую за независимость страны. Флаг был утвержден 16 сентября 1968 года.
День независимости в Эстонии. Праздник установлен в честь принятия в Таллине в 1918 году Декларации о независимости, что считается датой образования Эстонской Республики.
Драгобете в Румынии и Молдавии. Традиционный народный праздник, посвященный сыну мифологического персонажа — Бабы Докии. Аналог Дня святого Валентина. Драгобете в Румынии считается покровителем любви.
День «Твин Пикс» в США. Неофициальный праздник в честь культового сериала учредили в 2018 году в штате Вашингтон, где проходили съемки. По сюжету именно 24 февраля агент ФБР Дейл Купер впервые приезжает в городок, чтобы расследовать загадочное убийство Лоры Палмер.
Церковные праздники 24 февраля.
* День священномученика Власия Севастийского.
Христианский святой, который почитается и православной, и католической церквями. Святой Власий был епископом города Севастия в римской провинции Каппадокия в IV веке. Во время гонения на христиан он стал для верующих утешителем: навещал мучеников в темницах и помогал тем, кто был в изгнании. Святой Власий также известен как целитель людей и животных. По преданию, дикие звери приходили к пещере, где скрывался святой, чтобы он исцелил больных. Власий подвергся жестоким пыткам и казни, когда гонители веры пытались заставить его отречься от христианства.
* День памяти преподобного Димитрия Прилуцкого.
Православные христиане вспоминают в этот день преподобного Димитрия Прилуцкого — монаха Русской церкви, основателя Никольского и Спасо-Прилуцкого монастырей. Он жил в XIV веке в Переславле-Залесском и Вологде.
* Начало Сырной седмицы.
С народной Масленицей совпадает церковная Сырная седмица. Это не праздник, а подготовительный период перед Великим постом, когда проводятся особые богослужения. С первого дня Сырной седмицы верующие отказываются от мяса, однако рыба, яйца и молочные продукты остаются разрешены.
Народные праздники и приметы 24 февраля.
* Первый день Масленицы — Встреча.
В этот день начинали печь блины. Первый было принято отдать нищему либо оставить на подоконнике — считалось, что души усопших таким образом отведают угощение. Также это день семейных визитов. С утра молодую невестку посылали к ее родителям, чтобы она помогла им подготовиться к встрече своих свекра и свекрови. Те приходили к сватам в гости ближе к вечеру. По этому поводу накрывался щедрый стол с блинами и другими угощениями.
Также в первый день Масленицы шла подготовка к «широким гуляниям», которые начинались с четверга. В понедельник мастерили чучело и устанавливали его на главной площади села или города. Для народного веселья сооружались горки и снежные крепости.
* Власьев день.
На Руси его называли коровьим праздником. В этот день молились о сохранении домашнего скота, о семейном благополучии, об исцелении от болезней. Коров пригоняли к храму, где их окропляли святой водой, давали им пышки с кашей, чтобы надои были хорошими. На праздник пекли блины, а в некоторых регионах «копытца» из теста, которые ели сами и скармливали коровам, чтобы они не хромали.
В Российской империи с Власьева дня начиналась сезонная торговля скотом. Считалось, что Власий убережет от обмана и обеспечит выгоду сделки.
* Приметы.
После Власьева дня сильные морозы обычно отступают, и вот-вот должна прийти весна. Отсюда и приметы:
Если на Власия оттепель — морозов больше не будет.
Идет снег — весна наступит в мае и будет много зелени.
Какие исторические события произошли 24 февраля.
* 1768 год — по договору с Россией на территории Речи Посполитой уравнены в правах католики, православные и протестанты.
Дни рождения и юбилеи 24 февраля.
* 1744 или 1745 год — родился Федор Ушаков, прославленный русский флотоводец, адмирал, командующий Черноморским флотом.
Кто отмечает дни рождения.
* 65 лет исполняется Игорю Пономареву — футболисту, полузащитнику, тренеру, заслуженному мастеру спорта СССР, олимпийскому чемпиону (1988).