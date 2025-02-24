Умер поэт и фотограф Андрей Малахов

На 63-м году жизни ушел из жизни певец, поэт и фотограф Андрей Малахов, проживавший в Камышине, Волгоградской области. Информацию о его смерти подтвердило издание «Блокнот Камышина».
Супруга музыканта сообщила, что он умер 23 февраля и назвала его смерть неожиданной. Официальные причины и детали трагического события пока не раскрыты, однако известно, что Андрей был активным спортсменом и регулярно участвовал в марафонах.
Андрей Малахов оставил после себя музыкальное наследие, включая песню «Мой Камышин», которая стала памятной для многих жителей города. Его творчество и личность будут долго помнить поклонники и друзья.
Ранее «Европейская медиагруппа» сообщила о смерти создателя «Дорожного радио» Андрея Михайлова. Информации об обстоятельствах его смерти нет.