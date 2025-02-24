Его не остановить: Александр Овечкин сделал 32-й хет-трик и повторил великий рекорд Ягра

Первые две шайбы капитан «кэпсов» забросил во втором периоде: на 29-й и 39-й минутах. За две минуты до конца встречи «Эдмонтон» заменил голкипера шестым полевым игроком, что позволило Овечкину оформить ещё один гол в пустые ворота. Матч завершился со счётом 7:3 в пользу столичной команды.