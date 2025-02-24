От IKEA до Uniqlo: Какие мировые бренды готовы вернуться в Россию, а кто ушёл совсем

— То, что сейчас просачивается в СМИ, пока может говорить лишь о том, что иностранные компании аккуратно прощупывают почву и пытаются оценить перспективы возвращения в Россию. Ни о каких конкретных шагах сейчас говорить не приходится, — рассказала Life.ru руководитель каталога франшиз franshiza.ru Анна Рождественская. — Во-первых, российско-американские переговоры ещё не закончены и, возможно, будут вестись продолжительное время, а во-вторых — на возвращение каждого бренда требуются колоссальные деньги. И здесь нужно учитывать не только заведомо меньший объём будущей прибыли, но и затраты на восстановление собственной репутации в глазах потребителя.