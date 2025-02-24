С 1 марта курс доллара выйдет на уникальную отметку. Сколько будет стоить рубль

— Сейчас можно купить доллар в банках по среднему курсу 93 рубля, но заработаешь ли ты? Давайте посчитаем. Если доллар с 89,5 рубля дойдёт до 100 — это 11,7% прибыли. До 105 — 17,3%. А если брать наличные по 93, то доходность ещё ниже: 7,5% до 100 и 13% до 105. А теперь сравните: вклад под 23% годовых на 6 месяцев, что выше курсовой доходности, но без нервов и беготни. В последние годы многие пытались заработать на валютных скачках, но чаще оставались в минусе, — рынок обманчив, как мираж в пустыне, — добавил Владислав Антонов.