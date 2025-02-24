Рамадан 2025: когда начинается и заканчивается пост

На Рамадан приходится Ляйляту аль-Кадр — Ночь предопределения, когда был ниспослан Коран. Считается, что награда за поклонение, совершённое в эту одну ночь, больше, чем награда за поклонение, совершённое за тысячу месяцев (83 года). Поэтому её мусульмане проводят в молитвах и покаянии. В 2025 году она выпадает на ночь с 26-го на 27 марта.