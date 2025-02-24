Овечкин сократил отставание от Гретцки до 12 голов

Этот хет-трик стал 32-м в карьере Овечкина и вторым в текущем сезоне 2024/25. Он забросил шайбы на 29-й, 39-й и 58-й минутах игры, продемонстрировав свою выдающуюся форму. Благодаря этому достижению Овечкин поднялся на пятое место в истории НХЛ по количеству хет-триков, сравнявшись с легендарным Филом Эспозито.