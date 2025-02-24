Овечкин сократил отставание от Гретцки до 12 голов

Российский нападающий и капитан клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин продолжает приближаться к рекорду канадца Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов НХЛ, сократив отставание до 12 голов.
В недавнем матче против «Эдмонтон Ойлерз» Овечкин забросил три шайбы, что позволило ему увеличить общее количество голов в регулярных чемпионатах до 882. Гретцки, в свою очередь, удерживает рекорд с 894 голами за свою карьеру.
Этот хет-трик стал 32-м в карьере Овечкина и вторым в текущем сезоне 2024/25. Он забросил шайбы на 29-й, 39-й и 58-й минутах игры, продемонстрировав свою выдающуюся форму. Благодаря этому достижению Овечкин поднялся на пятое место в истории НХЛ по количеству хет-триков, сравнявшись с легендарным Филом Эспозито.
Рекорд по количеству хет-триков в регулярных чемпионатах НХЛ по-прежнему принадлежит Уэйну Гретцки, который оформил 50 таких матчей. На втором месте находится Марио Лемье с 40 хет-триками, за ним следуют Майк Босси с 39 и Бретт Халл с 33.
Ранее сообщалось, что «Вашингтон Кэпиталз» обыграл «Питтсбург Пингвинз» со счетом 8:3, однако российский форвард столичной команды Александр Овечкин не набрал очков, прервав результативную серию из пяти матчей в НХЛ.