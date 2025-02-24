На Солнце произошла первая в феврале вспышка самого высокого класса

В воскресенье на Солнце была зафиксирована первая в феврале вспышка высшей категории X, сообщает ТАСС со ссылкой на Институт прикладной геофизики (ФГБУ «ИПГ»).
Вспышка X2.0 произошла 23 февраля в 22:27 по московскому времени в рентгеновском диапазоне и длилась 12 минут.
Последняя вспышка такого уровня была зарегистрирована 4 января. Вспышка X2.0 произошла в группе солнечных пятен 4001, расположенной на западном краю Солнца.
По данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН, расположение вспышки на западной стороне Солнца минимизирует вероятность влияния на нашу планету.
Ранее в Сети появились кадры редкого выброса черной плазмы на Солнце. Ученые наблюдали это явление на протяжении примерно трех часов.