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На Солнце произошла первая в феврале вспышка самого высокого класса

Последняя вспышка такого уровня была зарегистрирована 4 января.

Источник: Аргументы и факты

В воскресенье на Солнце была зафиксирована первая в феврале вспышка высшей категории X, сообщает ТАСС со ссылкой на Институт прикладной геофизики (ФГБУ «ИПГ»).

Вспышка X2.0 произошла 23 февраля в 22:27 по московскому времени в рентгеновском диапазоне и длилась 12 минут.

Последняя вспышка такого уровня была зарегистрирована 4 января. Вспышка X2.0 произошла в группе солнечных пятен 4001, расположенной на западном краю Солнца.

По данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН, расположение вспышки на западной стороне Солнца минимизирует вероятность влияния на нашу планету.

Ранее в Сети появились кадры редкого выброса черной плазмы на Солнце. Ученые наблюдали это явление на протяжении примерно трех часов.