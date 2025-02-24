Самая мощная в 2025 году вспышка произошла на Солнце

Учёные подчеркнули, что активность на светиле начала расти менее суток назад, она всё ещё продолжает увеличиваться. Так, 23 февраля на Солнце удалось зафиксировать ещё и вспышку среднего класса М. При этом признаков ослабления активности не выявлено, а потому не исключены новые выбросы плазмы.