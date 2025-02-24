МЭР: соглашение об отмене виз для мьянманцев планируется подписать в марте

Соглашение об отмене визового режима для граждан Мьянмы при въезде в Россию планируется подписать в марте, сообщил министр экономического развития РФ Максим Решетников.
Об этом он заявил во время общения с журналистами на заседании российско-мьянманской межправительственной комиссии, сопредседателем которой является.
Пятая встреча комиссии, посвященная торгово-экономическому сотрудничеству, проходит в столице Мьянмы, Нейпьидо, в рамках официального визита российской делегации. По словам Решетникова, документ практически готов, и российская сторона рассчитывает завершить его подписание в течение марта.
Министр уточнил, что МИД России уже внес последние технические правки в текст соглашения и направил его мьянманской стороне, ожидая окончательного ответа. В настоящее время граждане России могут посещать Мьянму без виз, тогда как мьянманцам требуется электронная виза для въезда в РФ. Новое соглашение предусматривает полную отмену визовых требований для обеих сторон на срок до 30 дней. Документ носит бессрочный характер, однако может быть пересмотрен по инициативе любой из сторон.
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