Пассажиры экстренно севшего в Пулково самолёта вылетели на Кубу

Пассажиры самолёта, который совершил экстренную посадку в международном аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге, вылетели на Кубу, сообщили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.
Лайнер авиакомпании Nordwind, который вынужденно сел в Северной столице из-за подозрения на техническую неисправность, следовал из Москвы на кубинский остров Кайо-Коко.
«Самолёт вылетел в пункт назначения», — отметила прокуратура в своём Telegram-канале.
На Кубу пассажиры направились резервным бортом. По факту инцидента Московская прокуратура по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте начала проверку.
Напомним, 30 декабря в аэропорту Братска самолёт экстренно приземлился вследствие смерти одного из пассажиров. Воздушное судно летело по маршруту Южно-Сахалинск — Новосибирск.