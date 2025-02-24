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Пассажиры экстренно севшего в Пулково самолёта вылетели на Кубу

В пункт назначения пассажиры направились резервным бортом.

Источник: Аргументы и факты

Пассажиры самолёта, который совершил экстренную посадку в международном аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге, вылетели на Кубу, сообщили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Лайнер авиакомпании Nordwind, который вынужденно сел в Северной столице из-за подозрения на техническую неисправность, следовал из Москвы на кубинский остров Кайо-Коко.

«Самолёт вылетел в пункт назначения», — отметила прокуратура в своём Telegram-канале.

На Кубу пассажиры направились резервным бортом. По факту инцидента Московская прокуратура по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте начала проверку.

Напомним, 30 декабря в аэропорту Братска самолёт экстренно приземлился вследствие смерти одного из пассажиров. Воздушное судно летело по маршруту Южно-Сахалинск — Новосибирск.