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Арсен Захарян забил за «Реал Сосьедад» свой первый гол в сезоне

Футболист отправил мяч в ворота «Кадиса» на 12-й минуте в матче 25-го тура чемпионата Испании..

Источник: Аргументы и факты

Полузащитник испанского футбольного клуба «Реал Сосьедад» Арсен Захарян забил свой первый гол в текущем сезоне и открыл счёт в матче 25-го тура чемпионата Испании. Его команда разгромила «Леганес» со счётом 3:0.

Захарян отправил мяч в ворота соперника на 12-й минуте. Этот гол стал для футболиста вторым в играх за «Реал Сосьедад». Так, в марте 2024 года полузащитник принёс очко своему клубу в матче против «Кадиса».

Захарян, которому 21 год, стал футболистом «Реал Сосьедада» летом 2023 года. Он перешёл в этот клуб из московского «Динамо». Сейчас испанская команда имеет 34 очка и занимает 8-е место в турнирной таблице своего чемпионата.

Напомним, 16 февраля стало известно, что вратарь сборной России Матвей Сафонов, выступающий за «Пари Сен-Жермен», отразил четыре удара по своим воротам в матче с другим французским клубом — «Тулузой». Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу «ПСЖ». Мяч в ворота «Тулузы» на 52-й минуте отправил полузащитник Фабиан Руис.