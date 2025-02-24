Жители Хабаровского края останутся без любимых телепередач в конце февраля

Специалисты филиала РТРС «Дальневосточный РЦ» временно отключат вещание телевизионных и радиоканалов в ряде населённых пунктов Хабаровского края в связи с проведением плановых профилактических и ремонтных работ на оборудовании. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», кратковременные перебои с подачей сигнала будут наблюдаться с 24 по 28 февраля.
По информации, предоставленной в филиале РТРС, все отключения согласованы с телерадиовещателями — приёмники будут молчать в то время, когда в эфире не будет общественно важных сообщений. После завершения всех регламентных работ трансляции продолжатся на прежних частотах, а это значит, что перенастраивать телевизоры и радио не придётся. Отмечается, что отключения могут быть перенесены или отменены.
График кратковременных отключений телерадиосигнала с 24 по 28 февраля:
24.02.2025.
Тугур, Тугуро-Чумиканский район, с 11:00 до 17:00 по местному времени:
Пакет цифровых каналов РТРС-1 (первый мультиплекс);
Пакет цифровых каналов РТРС-2 (второй мультиплекс);
Радиопрограмма «Радио России».
24.02.2025−28.02.2025.
Чёрный мыс, Комсомольский район, с 09:00 до 17:00 по местному времени:
Пакет цифровых каналов РТРС-1 (первый мультиплекс);
Пакет цифровых каналов РТРС-2 (второй мультиплекс).
25.02.2025.
Джигда, Аяно-Майский район, с 11:00 до 17:00 по местному времени:
Пакет цифровых каналов РТРС-1 (первый мультиплекс);
Пакет цифровых каналов РТРС-2 (второй мультиплекс);
Радиопрограмма «Радио России».
Победа, Хабаровский район, с 11:00 до 17:00 по местному времени:
Пакет цифровых каналов РТРС-1 (первый мультиплекс);
Пакет цифровых каналов РТРС-2 (второй мультиплекс).
26.02.2025.
Троицкое, Нанайский район, с 13:00 до 15:00 по местному времени:
Пакет цифровых каналов РТРС-1 (первый мультиплекс);
Пакет цифровых каналов РТРС-2 (второй мультиплекс);
Радиопрограмма «Радио России».
Тугур, Тугуро-Чумиканский район, с 13:00 до 15:00 по местному времени:
Пакет цифровых каналов РТРС-1 (первый мультиплекс);
Пакет цифровых каналов РТРС-2 (второй мультиплекс);
Радиопрограмма «Радио России».
27.02.2025.
Аим, Аяно-Майский район, с 11:00 до 17:00 по местному времени:
Пакет цифровых каналов РТРС-1 (первый мультиплекс);
Пакет цифровых каналов РТРС-2 (второй мультиплекс);
Радиопрограмма «Радио России».
Напомним, что филиал РТРС «Дальневосточный РЦ» предупреждает об ухудшении сигнала телевизионными и радиоприёмниками пользователей региона в связи с весенней солнечной интерференцией. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», помехи, вплоть до полного пропадания вещания, будут наблюдаться с 21 февраля по 15 марта.
Интерференция будет влиять на цифровое вещание пакетов РТРС-1 и РТРС-2 (первый и второй мультиплекс) по всей территории Хабаровского края — пик будет приходиться на промежуток с 14:40 по 15:55 по местному времени. Также в эти же сроки прогнозируются нарушения в работе радиопрограмм «Вести ФМ», «Радио России» и «Маяк».