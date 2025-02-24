Жители Хабаровского края останутся без любимых телепередач в конце февраля

По информации, предоставленной в филиале РТРС, все отключения согласованы с телерадиовещателями — приёмники будут молчать в то время, когда в эфире не будет общественно важных сообщений. После завершения всех регламентных работ трансляции продолжатся на прежних частотах, а это значит, что перенастраивать телевизоры и радио не придётся. Отмечается, что отключения могут быть перенесены или отменены.