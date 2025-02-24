Авиадебоширка из Хабаровска привлекла внимание и стала «последней каплей»

Одним из примеров необходимости такого реестра стал недавний инцидент на борту самолета, вылетавшего из Хабаровска в Таиланд. Во время восьмичасового полета нетрезвая пассажирка устроила дебош, мешала другим путешественникам и даже разделась прямо в проходе. Видео происшествия распространилось в социальных сетях и вызвало резонанс. По словам очевидцев, девушка, находясь в состоянии сильного опьянения, пыталась общаться с другими пассажирами, но, не найдя собеседника, легла в проход и сняла одежду. После того как нарушительница уснула, экипаж усадил ее на место, и рейс успешно приземлился в Пхукете.