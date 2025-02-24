Авиадебоширка из Хабаровска привлекла внимание и стала «последней каплей»

Инцидент в самолете из Хабаровска привлек внимание к проблеме. В России рассматривается возможность введения единого реестра авиадебоширов, который позволит авиакомпаниям обмениваться информацией о нарушителях и запрещать им перелеты, сообщает «Парламентская газета».
Эта инициатива набирает популярность после череды инцидентов на борту воздушных судов, в том числе произошедшего на рейсе из Хабаровска на Пхукет.
Начальник Управления транспортной безопасности Росавиации Наталья Власова сообщила, что реестр может стать частью обновленного воздушного законодательства. В настоящее время каждая авиакомпания ведет собственный черный список, в который вносятся пассажиры, нарушившие порядок. Однако эти списки существуют отдельно, и их данные хранятся лишь год. Планируется, что в будущем информация о дебоширах будет объединена в единую базу, а нарушителям могут запретить перелеты сроком от одного до трех лет.
Одним из примеров необходимости такого реестра стал недавний инцидент на борту самолета, вылетавшего из Хабаровска в Таиланд. Во время восьмичасового полета нетрезвая пассажирка устроила дебош, мешала другим путешественникам и даже разделась прямо в проходе. Видео происшествия распространилось в социальных сетях и вызвало резонанс. По словам очевидцев, девушка, находясь в состоянии сильного опьянения, пыталась общаться с другими пассажирами, но, не найдя собеседника, легла в проход и сняла одежду. После того как нарушительница уснула, экипаж усадил ее на место, и рейс успешно приземлился в Пхукете.
Этот случай не единственный: по статистике, количество авиадебоширов в России растет. В 2023 году было зафиксировано более 500 инцидентов, связанных с хулиганским поведением пассажиров. Основные причины — алкогольное опьянение, отказ выполнять требования экипажа и агрессивное поведение.
Инициатива создания единого реестра уже получила поддержку в Госдуме и Минтрансе. В случае одобрения нововведения авиадебоширам будет сложнее избежать последствий своих поступков, поскольку их данные будут доступны для всех авиаперевозчиков страны. Кроме того, рассматривается вопрос об увеличении срока нахождения в черном списке, а также расширении перечня нарушений, за которые пассажир может быть внесен в реестр.