Новую систему по подбору директоров школ вводят в Приморье

В Приморье вводят новую систему по подбору руководителей школ. Подробнее об этом рассказала зампредседателя правительства — министр образования края Эльвира Шамонова.
Как поделилась глава министерства, в прошлом году все муниципалитеты региона подписали соглашения о новом подходе к выбору директоров школ или центров образования. Чтобы занять руководящую должность, кандидаты должны представить программу развития учреждения, рассчитанную на пять лет:
«Директор представляет нам и своим коллегам в муниципалитете эту программу, а мы уже даем свои рекомендации. Такая практика будет продолжаться, уверена, что это будет гораздо серьезнее продвигать систему образования, чем если бы мы рассылали директорам инструктивные письма».
По новой системе уже выбрали руководителей в двух школах Михайловского округа.