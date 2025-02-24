Новую систему по подбору директоров школ вводят в Приморье

«Директор представляет нам и своим коллегам в муниципалитете эту программу, а мы уже даем свои рекомендации. Такая практика будет продолжаться, уверена, что это будет гораздо серьезнее продвигать систему образования, чем если бы мы рассылали директорам инструктивные письма».