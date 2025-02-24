Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Хабаровском крае продолжается рост цен на бензин и топливо

Цены на бензин и дизельное топливо продолжают уверенно расти.

Источник: Reuters

Такая тенденция прослеживается на основании данных Хабаровскстата. По данным на 17 февраля 2025 года, в регионе в январе литр бензина марки АИ-92 продавался по цене 58,61 рубля, марки АИ-95 — по цене 61,12 рубля, марки АИ-98 и выше — по цене 72,63 рубля. Дизельное топливо можно было купить по цене 74,30 рубля за литр.

Для сравнения, в декабре 2024 года литр бензина марки АИ-92 продавался по цене 58,31 рубля, марки АИ-95 — по цене 64,05 рубля, марки АИ-98 и выше — по цене 71,65 рубля. Дизельное топливо можно было купить за 74,71 рубля.

топливо