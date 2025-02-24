В Хабаровском крае продолжается рост цен на бензин и топливо

Такая тенденция прослеживается на основании данных Хабаровскстата. По данным на 17 февраля 2025 года, в регионе в январе литр бензина марки АИ-92 продавался по цене 58,61 рубля, марки АИ-95 — по цене 61,12 рубля, марки АИ-98 и выше — по цене 72,63 рубля. Дизельное топливо можно было купить по цене 74,30 рубля за литр.