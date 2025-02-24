Начальник Росгвардии Приморья получил звание генерал-майора

В соответствии с указом президента России начальник Управления Росгвардии по Приморскому краю Пётр Рыбаков получил специальное звание генерал-майор полиции, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе Управления Росгвардии по Приморью.

Торжественная церемония прошла при участии командующего Восточным округом войск национальной гвардии генерал-полковника Игоря Голлоева, который поздравил Петра Рыбакова и вручил ему погоны.

Рыбаков возглавляет приморское управление Росгвардии с января 2024 года. За этот период сотрудники и военнослужащие ведомства проявили себя при выполнении задач по охране общественного порядка и безопасности как в регионе, так и в зоне специальной военной операции.