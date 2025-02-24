Магазин косметики L'Occitane продается в Омске из-за новых налоговых правил

Как сообщает NGS55.RU, прибыль сети в 60 миллионов рублей увеличила и налоговые выплаты, что стало невыгодным для владельцев. Помимо финансовых трудностей, связанных с налогообложением, на решение повлияло и географическое расположение магазина —.