Магазин косметики L'Occitane продается в Омске из-за новых налоговых правил

Магазин косметики и парфюмерии L'Occitane, расположенный в омской «Меге» выставлен на продажу. Владелец бизнеса, Виталий из Кемерово, объяснил это решение новыми налоговыми правилами и удаленностью магазина от основного бизнеса.
Как сообщает NGS55.RU, прибыль сети в 60 миллионов рублей увеличила и налоговые выплаты, что стало невыгодным для владельцев. Помимо финансовых трудностей, связанных с налогообложением, на решение повлияло и географическое расположение магазина —.
дистанционно управлять франшизой хозяевам оказалось неинтересным.
Магазин продается за 2,5 миллиона рублей. По словам продавца, ожидается, что омский бизнесмен завершит сделку уже 27 февраля. Это приобретение позволит новому владельцу продолжить работу L'Occitane в Омске, избежав закрытия магазина. Скорее всего, рядовые сотрудники и омские покупатели изменений не почувствуют.
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