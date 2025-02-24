Получить налоговый вычет за лечение и лекарства могут жители Хабаровского края

Жители Хабаровского края могут вернуть часть денег, потраченных на лечение и покупку лекарств. Государство компенсирует до 13 процентов от суммы, которую заплатили за медицинские услуги или медикаменты. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Вернуть деньги можно не только за себя, но и за близких родственников. В этот список входят супруги, родители, несовершеннолетние дети, а также дети до 24 лет, если они учатся очно.
«Максимальная сумма, с которой рассчитывается вычет, составляет 150 тысяч рублей в год. Это значит, что можно вернуть до 19,5 тысячи рублей. Если лечение было дорогостоящим, сумма вычета не ограничена, но не может превышать сумму уплаченного налога на доходы», — рассказали в УФНС России по Хабаровскому краю.
Для оформления потребуется справка из клиники, договор на оказание медицинских услуг, чеки и квитанции об оплате, а также рецепт от врача, если приобретались лекарства.
Оформить вычет можно тремя способами. Первый — подача декларации 3-НДФЛ в налоговую после окончания года. Второй — получение вычета через работодателя, что позволяет уменьшить налог с зарплаты в течение года. Третий — через личный кабинет на сайте налоговой, но пока этот способ недоступен для возврата денег за лекарства.
В 2025 году можно будет получить налоговый вычет в упрощенном порядке за расходы, которые были понесены в 2024 году. Для подтверждения затрат на лечение потребуется только новая унифицированная справка. Ее налогоплательщику обязана выдать медицинская организация или направить в налоговый орган по его письменному запросу.