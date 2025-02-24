Получить налоговый вычет за лечение и лекарства могут жители Хабаровского края

«Максимальная сумма, с которой рассчитывается вычет, составляет 150 тысяч рублей в год. Это значит, что можно вернуть до 19,5 тысячи рублей. Если лечение было дорогостоящим, сумма вычета не ограничена, но не может превышать сумму уплаченного налога на доходы», — рассказали в УФНС России по Хабаровскому краю.