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А была ли сайра? Лаборатория в Приморье не нашла ДНК рыбы в консервах из Москвы

Не исключено, что в банках под видом тихоокеанской сайры продавались сардины.

Источник: PrimaMedia.ru

Приморский филиал ФГБУ «Национальный центр безопасности рыбной и сельскохозяйственной продукции», подведомственный Россельхознадзору, обнаружил признаки фальсификации в рыбных консервах московского производителя, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу учреждения. Исследования были проведены по запросу владельца партий.

В филиал поступило два вида консервированной сайры из разных партий одного московского производителя. Консервы изначально заявлены как натуральные рыбные, изготовленные из тихоокеанской сайры с добавлением масла. Однако лабораторные исследования не подтвердили в них наличие ДНК сайры. Получается, что в сайровых консервах и вовсе нет никакой сайры?

Скорее всего, считают эксперты, сайра была заменена на похожую сардину, для которой отсутствует лабораторная методика определения ДНК.

После получения результатов исследования информация о выявленных нарушениях была внесена в автоматизированную систему «Веста» в области ветеринарии. Результаты исследований направлены заказчику.