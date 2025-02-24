А была ли сайра? Лаборатория в Приморье не нашла ДНК рыбы в консервах из Москвы

Приморский филиал ФГБУ «Национальный центр безопасности рыбной и сельскохозяйственной продукции», подведомственный Россельхознадзору, обнаружил признаки фальсификации в рыбных консервах московского производителя, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу учреждения. Исследования были проведены по запросу владельца партий.
В филиал поступило два вида консервированной сайры из разных партий одного московского производителя. Консервы изначально заявлены как натуральные рыбные, изготовленные из тихоокеанской сайры с добавлением масла. Однако лабораторные исследования не подтвердили в них наличие ДНК сайры. Получается, что в сайровых консервах и вовсе нет никакой сайры?
Скорее всего, считают эксперты, сайра была заменена на похожую сардину, для которой отсутствует лабораторная методика определения ДНК.
После получения результатов исследования информация о выявленных нарушениях была внесена в автоматизированную систему «Веста» в области ветеринарии. Результаты исследований направлены заказчику.