А была ли сайра? Лаборатория в Приморье не нашла ДНК рыбы в консервах из Москвы

В филиал поступило два вида консервированной сайры из разных партий одного московского производителя. Консервы изначально заявлены как натуральные рыбные, изготовленные из тихоокеанской сайры с добавлением масла. Однако лабораторные исследования не подтвердили в них наличие ДНК сайры. Получается, что в сайровых консервах и вовсе нет никакой сайры?