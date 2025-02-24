«Прям как Шатунов»: песня приморского учителя стала хитом на популярном шоу

«Всю свою жизнь я мечтал оказаться на сцене. И вот однажды, проходя мимо детской школы искусств, я подумал: “Когда, если не сейчас?”. Я стал заниматься вокалом и теперь не могу остановиться. Песня за песней, выступление за выступлением», — поделился приморец.