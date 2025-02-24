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«Прям как Шатунов»: песня приморского учителя стала хитом на популярном шоу

Музыкант не только покорил сердца членов жюри, но и выиграл 300 тысяч рублей.

Источник: ТНТ

Учитель начальных классов Кирилл Давыдов из приморского села Владимиро-Александровское зажег на музыкальном шоу «Конфетка» (16+), удивив всех не только своим талантом, но и неподражаемым обаянием. Популярная певица Мари Краймбрери, вдохновленная его музыкой, перепела песню и тем самым сделала трек ещё более ярким и запоминающимся, сообщает ИА PrimaMedia.

Члены жюри сравнили манеру исполнения приморского автора с Юрием Шатуновым. Свой выигрыш в размере 300 тысяч рублей Кирилл планирует вложить в развитие творчества: создание и продвижение новых песен, а также профессиональное обучение вокалу.

«Всю свою жизнь я мечтал оказаться на сцене. И вот однажды, проходя мимо детской школы искусств, я подумал: “Когда, если не сейчас?”. Я стал заниматься вокалом и теперь не могу остановиться. Песня за песней, выступление за выступлением», — поделился приморец.

Напомним, суть музыкального проекта заключается в том, что звезды российской эстрады исполняют песни народных авторов из Интернета, превращая неизвестные композиции в настоящие хиты. Перепетая версия композиции вызвала настоящий фурор не только у членов жюри, но и у самого автора. Но самым настоящим подарком судьбы стало то, что песню исполнила любимая певица учителя из Приморья.

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