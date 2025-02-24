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Вильфанд заявил о надвигающейся метели на Челябинскую область

Научный руководитель российского Гидрометцентра уверен, что на этой неделе зима нанесет по Южному Уралу снежный удар.

Сейчас в Ричмонде: +8° 4 м/с 57% 757 мм рт. ст. +10°
Источник: Агентство «Москва»

По словам Романа Вильфанда, с сильным снегом, который продолжит атаковать в понедельник европейскую часть страны, уже во вторник придется столкнуться жителям Урала. В Челябинской области, по мнению метеоролога, во второй день недели начнется не только сильный снег, но и ветер, что заставит южноуральцев столкнуться с метелями, которые этой зиме на Южном Урале были не особенно свойственны.

Однако отдельные прогнозы говорят о том, что снегопады на территории Челябинской области начнутся уже в понедельник.