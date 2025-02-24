Вильфанд заявил о надвигающейся метели на Челябинскую область

По словам Романа Вильфанда, с сильным снегом, который продолжит атаковать в понедельник европейскую часть страны, уже во вторник придется столкнуться жителям Урала. В Челябинской области, по мнению метеоролога, во второй день недели начнется не только сильный снег, но и ветер, что заставит южноуральцев столкнуться с метелями, которые этой зиме на Южном Урале были не особенно свойственны.