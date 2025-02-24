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Юрист Владимирова: выходной с 8 марта перенесли на 13 июня

Благодаря этому переносу россияне смогут получить четыре выходных подряд в честь Дня России.

Источник: Аргументы и факты

В 2025 году Международный женский день, отмечаемый 8 марта, выпадает на субботу, однако трехдневных выходных в этот раз не предусмотрено.

Эксперт по трудовому праву компании Headhunter Ольга Владимирова пояснила РИА Новости, что выходной, совпадающий с праздничной датой, был перенесен на 13 июня.

Таким образом, благодаря этому переносу россияне смогут получить четыре выходных подряд в честь Дня России.

Ранее член комитета Государственной думы по труду, соцполитике и делам ветеранов Екатерина Стенякина напомнила, что длинные выходные ждут граждан России в 2025 году с 8 по 11 мая.