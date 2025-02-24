Промысел байкальского омуля может возобновиться к 2030 году

Как сообщили в пресс-службе Федерального агентства по рыболовству, в 2024 году была впервые проведена масштабная гидроакустическая съемка запасов байкальского омуля, позволившая оценить его состояние в четырех рыбопромысловых районах. Как рассказал директор по научной работе ГНЦ РФ «ВНИРО» Олег Булатов, исследования были выполнены на площади акватории 2,8 млн кв. км. Запас омуля составляет 8,6 тысячи тонн.