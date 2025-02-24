Промысел байкальского омуля может возобновиться к 2030 году

Ученые государственного научного центра РФ ВНИРО заявили о возможности скорого возобновления промысла байкальского омуля по итогам проведения масштабного исследования состояния популяции эндемика. По предварительным прогнозам, это станет возможным к 2030 году, пишет ИА IrkutskMedia.
Как сообщили в пресс-службе Федерального агентства по рыболовству, в 2024 году была впервые проведена масштабная гидроакустическая съемка запасов байкальского омуля, позволившая оценить его состояние в четырех рыбопромысловых районах. Как рассказал директор по научной работе ГНЦ РФ «ВНИРО» Олег Булатов, исследования были выполнены на площади акватории 2,8 млн кв. км. Запас омуля составляет 8,6 тысячи тонн.
«Полученные результаты могут являться основой для сдержанного оптимизма, в соответствии с которым в недалеком будущем есть все основания полагать, что будет возобновлен промысел омуля», — сообщил Олег Булатов.
Напомним, что ранее ученые ВНИРО выявили признаки восстановления нерестового запаса омуля на Байкале впервые за пять лет. Проведенная в 2024 году гидроакустическая съемка показала позитивную динамику. Эксперты предполагают, что позитивные изменения стали результатом реализации мер по защите и экологическому оздоровлению Байкала.