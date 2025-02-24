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В Красноярске кондуктор автобуса набросилась на девочку-пассажирку

Полицейские выясняют обстоятельства конфликта, который произошел на одном из маршрутов общественного транспорта в Красноярске.

Источник: Российская газета

Полицейские выясняют обстоятельства конфликта, который произошел на одном из маршрутов общественного транспорта в Красноярске.

Стражи порядка начали проверку после публикаций в СМИ и социальных сетях, где сообщалось об инциденте, проинформировали в региональном главке МВД.

Участниками конфликта в автобусе стали кондуктор и 14-летняя школьница, попытавшаяся рассчитаться за проезд транспортной картой своей мамы. По данным правоохранителей, это возмутило кондуктора, и она буквально набросилась на юную пассажирку. «Женщина хватала ребенка за одежду, порвала карманы пуховика», — рассказали в главке.

В ведомстве уточнили, что пострадавшая и ее родители не подавали заявлений в полицию; тем не менее, информация о происшествии зарегистрирована, проводится проверка. Сотрудники районного отдела внутренних дел устанавливают личность кондуктора.