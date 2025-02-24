В Красноярске кондуктор автобуса набросилась на девочку-пассажирку

Участниками конфликта в автобусе стали кондуктор и 14-летняя школьница, попытавшаяся рассчитаться за проезд транспортной картой своей мамы. По данным правоохранителей, это возмутило кондуктора, и она буквально набросилась на юную пассажирку. «Женщина хватала ребенка за одежду, порвала карманы пуховика», — рассказали в главке.