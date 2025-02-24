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В Омске ищут нового арендатора для помещений сгоревшего ресторана «Хочу Пури»

Здание на Любинском проспекте Омска горело 5 июня 2024 года.

Источник: Комсомольская правда

В Омске ищут арендатора для цокольного помещения на Любинском проспекте, где ранее располагался сгоревший ресторан «Хочу Пури». Он пострадал на пожаре 5 июня 2024 года. Помещения находятся в доме купчихи Марии Шаниной, построенном на рубеже XIX и XX веков.

Согласно объявлению на Avito, желающему получить в пользование площади предлагается аренда по цене 2000 рублей за квадратный метр с отдельной оплатой коммунальных услуг. При этом новый арендатор может снять как весь цокольный этаж, так и половину. Владельцы здания указывают на выгодное расположение в историческом центре Омска как главное преимущество. Предполагается, что помещения подойдут для открытия шоурума или заведения общественного питания.

Причиной пожара, как стало известно в ходе расследования, стало возгорание жировых отложений в системе вентиляции ресторана.