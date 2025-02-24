В Омске ищут нового арендатора для помещений сгоревшего ресторана «Хочу Пури»

Согласно объявлению на Avito, желающему получить в пользование площади предлагается аренда по цене 2000 рублей за квадратный метр с отдельной оплатой коммунальных услуг. При этом новый арендатор может снять как весь цокольный этаж, так и половину. Владельцы здания указывают на выгодное расположение в историческом центре Омска как главное преимущество. Предполагается, что помещения подойдут для открытия шоурума или заведения общественного питания.