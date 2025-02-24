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В Омске ушла из жизни известный врач-гинеколог Елена Бутова

О смерти бывшего главного акушера Омской области сообщили накануне.
Источник: Комсомольская правда

Ушла из жизни известный омский врач-гинеколог, доктор медицинских наук, профессор, Елена Бутова. Елене Александровне было 66 лет.

Елена Бутова долгие годы работала акушером-гинекологом, в том числе на должности главного акушера-гинеколога региона. Кроме врачебной практики, она преподавала, занималась научной деятельностью, занимала пост заместителя министра в профильном министерстве.

Благодаря разработкам Елены Александровны, были внедрены передовые методики ведения и лечения беременных с заболеваниями внутренних органов, терапии у женщин репродуктивного возраста. Также Елена Бутова помогала пациентам с предраковыми заболеваниями выносить здоровых детей.

Прощание с Еленой Бутовой состоится 25 февраля в 14:00 в Воскресенском соборе. Погребение пройдет на Ново-Южном кладбище.

Редакция «КП Омск» выражает искренние соболезнования родным и близких Елены Александровны.