В Омске ушла из жизни известный врач-гинеколог Елена Бутова

Ушла из жизни известный омский врач-гинеколог, доктор медицинских наук, профессор, Елена Бутова. Елене Александровне было 66 лет.
Елена Бутова долгие годы работала акушером-гинекологом, в том числе на должности главного акушера-гинеколога региона. Кроме врачебной практики, она преподавала, занималась научной деятельностью, занимала пост заместителя министра в профильном министерстве.
Благодаря разработкам Елены Александровны, были внедрены передовые методики ведения и лечения беременных с заболеваниями внутренних органов, терапии у женщин репродуктивного возраста. Также Елена Бутова помогала пациентам с предраковыми заболеваниями выносить здоровых детей.
Прощание с Еленой Бутовой состоится 25 февраля в 14:00 в Воскресенском соборе. Погребение пройдет на Ново-Южном кладбище.
Редакция «КП Омск» выражает искренние соболезнования родным и близких Елены Александровны.