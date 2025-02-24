Дарите женщинам цветы: Жандаурену Аблаеву закрыли въезд в Латвию

А сделала это министр иностранных дел Латвии Байба Браже. С ее слов, Аблаев является нежелательным лицом в их стране. Об этом она написала на своей странице в X. Следом ее сообщение подтвердили на официальной странице Министерства иностранных дел Латвии в этой же соцсети.
Исполнителю хитов «Дарите женщинам цветы» и «Песни на кассете», выступающему под псевдонимом Jazzdauren, запретили въезд в Латвию на неопределенный срок на основании части 2 статьи 61 Закона об иммиграции.
9 марта у артиста должен был состояться концерт в Даугавпилсе. На странице певца в Instagram* никаких комментариев по этому поводу не последовало.
А на днях кинокомпания «Пионер» выпустила трейлер ироничной драмы «Папа умер в субботу», автором сценария и актерами которой стали казахстанцы.
* запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской.