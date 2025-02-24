Дарите женщинам цветы: Жандаурену Аблаеву закрыли въезд в Латвию

А сделала это министр иностранных дел Латвии Байба Браже. С ее слов, Аблаев является нежелательным лицом в их стране. Об этом она написала на своей странице в X. Следом ее сообщение подтвердили на официальной странице Министерства иностранных дел Латвии в этой же соцсети.