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Дарите женщинам цветы: Жандаурену Аблаеву закрыли въезд в Латвию

22 февраля казахстанскому исполнителю Жандаурену Аблаеву установили запрет на въезд в Латвию, сообщает Zakon.kz.

Источник: Соцсети

А сделала это министр иностранных дел Латвии Байба Браже. С ее слов, Аблаев является нежелательным лицом в их стране. Об этом она написала на своей странице в X. Следом ее сообщение подтвердили на официальной странице Министерства иностранных дел Латвии в этой же соцсети.

Исполнителю хитов «Дарите женщинам цветы» и «Песни на кассете», выступающему под псевдонимом Jazzdauren, запретили въезд в Латвию на неопределенный срок на основании части 2 статьи 61 Закона об иммиграции.

9 марта у артиста должен был состояться концерт в Даугавпилсе. На странице певца в Instagram* никаких комментариев по этому поводу не последовало.

А на днях кинокомпания «Пионер» выпустила трейлер ироничной драмы «Папа умер в субботу», автором сценария и актерами которой стали казахстанцы.

* запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской.