Адвокат Земсков: мошенники используют данные СНИЛС для получения выплат

Мошенники стремятся завладеть данными СНИЛС, поскольку те содержат личную и финансовую информацию о владельце, включая страховой стаж, пенсионные коэффициенты, начисленные взносы. Об этом заявил агентству «Прайм» юрист Адвокатского бюро «БВМП» Ярослав Земсков.
Среди основных способов, которые применяются аферистами для получения такой информации, сравнительно новым является публикация фальшивых вакансий. В таких случаях мошенники, предлагая работу жертве, требуют предоставить СНИЛС, чтобы якобы оформить документы на трудоустройство.
Кроме того, злоумышленники часто крадут личные данные граждан через фишинговые сайты и предложение выплат от государства. Мошенники также получают интересующие их сведения, выдавая себя в соцсетях за знакомых жертвы. Ещё одним путём утечки информации является взлом базы данных преступниками.
Завладев этими сведениями, мошенники от имени жертвы могут получать социальные выплаты, оформлять кредиты или пользоваться медицинскими услугами. К числу мер, которые позволят гражданам не стать жертвой аферистов, Земсков отнёс контроль за сохранностью личных данных, регулярные проверки финансового статуса и использование двухфакторной аутентификации для доступа в учётные записи.
Ранее в Роскачестве проинформировали, что мошенники начали пользоваться слухами о возвращении в Россию платёжных систем Visa и Mastercard и стали распространять сообщения с ложной информацией. В рассылке находится фейковая ссылка, которая ведёт на сайт мошенников, схожий с банковским приложением. Пользователи вводят свои данные, после чего информация попадает к аферистам.