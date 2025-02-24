Адвокат Земсков: мошенники используют данные СНИЛС для получения выплат

Ранее в Роскачестве проинформировали, что мошенники начали пользоваться слухами о возвращении в Россию платёжных систем Visa и Mastercard и стали распространять сообщения с ложной информацией. В рассылке находится фейковая ссылка, которая ведёт на сайт мошенников, схожий с банковским приложением. Пользователи вводят свои данные, после чего информация попадает к аферистам.