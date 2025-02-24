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Премьера седьмого фильма цикла «Тыловики» состоялась в Иркутске

Сюжет разворачивается вокруг школьника Вовы Потравко.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутске состоялась премьера седьмого документального фильма цикла «Тыловики» — «Подвиг детей войны». Мероприятие было приурочено ко Дню защитника Отечества, сообщают в администрации города.

— В центре истории школьник из Иркутска Владимир Потравко, — рассказывают авторы кинокартины. — Во время войны по распределению мальчик попал на завод тяжелого машиностроения им. Куйбышева. Там он трудился по 12 часов в день и сделал более 4 тысяч минометов.

Героями фильма стали и другие дети, которые были вынуждены заменить взрослых во время Великой Отечественной войны, ведь их отцы и деды ушли на фронт. Школьники справлялись с тяжелейшей работой на предприятиях оборонной промышленности, в сельском хозяйстве, угольных шахтах и госпиталях.

Напомним, проект «Тыловики» основан на историях, изображенным на девяти панно стелы «Иркутск — город трудовой доблести», которая расположена в центре транспортного кольца у плотины ГЭС.