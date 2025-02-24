Премьера седьмого фильма цикла «Тыловики» состоялась в Иркутске

— В центре истории школьник из Иркутска Владимир Потравко, — рассказывают авторы кинокартины. — Во время войны по распределению мальчик попал на завод тяжелого машиностроения им. Куйбышева. Там он трудился по 12 часов в день и сделал более 4 тысяч минометов.