Премьера седьмого фильма цикла «Тыловики» состоялась в Иркутске

В Иркутске состоялась премьера седьмого документального фильма цикла «Тыловики» — «Подвиг детей войны». Мероприятие было приурочено ко Дню защитника Отечества, сообщают в администрации города.
— В центре истории школьник из Иркутска Владимир Потравко, — рассказывают авторы кинокартины. — Во время войны по распределению мальчик попал на завод тяжелого машиностроения им. Куйбышева. Там он трудился по 12 часов в день и сделал более 4 тысяч минометов.
Героями фильма стали и другие дети, которые были вынуждены заменить взрослых во время Великой Отечественной войны, ведь их отцы и деды ушли на фронт. Школьники справлялись с тяжелейшей работой на предприятиях оборонной промышленности, в сельском хозяйстве, угольных шахтах и госпиталях.
Напомним, проект «Тыловики» основан на историях, изображенным на девяти панно стелы «Иркутск — город трудовой доблести», которая расположена в центре транспортного кольца у плотины ГЭС.