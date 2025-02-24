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Красноярский ХК «Сокол» потерял шансы на выход в плей-офф

Хоккейный «Сокол» уступил команде «Юнион» из Москвы.

Источник: Соцсети

23 февраля красноярский «Сокол» на выезде уступил команде «Юнион» из Москвы. Встреча проходила в рамках регулярного чемпионата ВХЛ и завершилась со счетом 0:1.

Матч получился небогатым на голы: шайба, заброшенная Дмитрием Семыкиным еще на четвертой минуте, так и осталась единственной.

— Я считаю, что играли равные команды. Неправильно сыграли на вбрасывании, после чего пропустили. Эта шайба решила, — говорит Лев Бердичевский, главный тренер «Сокола».

После поражения «крылатые» потеряли все шансы на выход в плей-офф.

Ранее мы писали, что в Красноярске прошел фестиваль фигурного катания Winter Fest-2025.

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