Красноярский ХК «Сокол» потерял шансы на выход в плей-офф

23 февраля красноярский «Сокол» на выезде уступил команде «Юнион» из Москвы. Встреча проходила в рамках регулярного чемпионата ВХЛ и завершилась со счетом 0:1.
Матч получился небогатым на голы: шайба, заброшенная Дмитрием Семыкиным еще на четвертой минуте, так и осталась единственной.
— Я считаю, что играли равные команды. Неправильно сыграли на вбрасывании, после чего пропустили. Эта шайба решила, — говорит Лев Бердичевский, главный тренер «Сокола».
После поражения «крылатые» потеряли все шансы на выход в плей-офф.
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