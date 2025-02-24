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Диетолог Кованова: в день допустимо съедать максимум 1−2 блина

Масленица пройдет с 24 февраля по 2 марта.

В день стоит съедать не более одного или двух блинов без начинки, если же блин с начинкой, то достаточно и одного. Об этом aif.ru заявила диетолог-нутрициолог София Кованова.

«Блины готовятся из муки, молока, яиц и масла. Мука и масло в сочетании провоцируют аппетит и не дают насыщения. Калорийность одного блина — около 100 ккал. Допустимо съедать 1−2 блина без начинки. Если с добавлением начинки, то одной штуки более чем достаточно», — пояснила диетолог.

Масленица пройдет с 24 февраля по 2 марта. В эти дни обычно в пищу употребляют молочные изделия, сыры, кефир и, конечно же, блины. Мясные продукты на этой неделе уже запрещены.

Ранее aif.ru писал о том, что можно и нельзя делать 24 февраля 2025 года.

здоровье