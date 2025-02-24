Жительница Иркутска пыталась вывезти более 21 тысячи долларов в Таиланд

Как сообщили в пресс-службе Иркутской таможни, в багаже 61-летней жительницы Иркутска сотрудник таможенного поста обнаружил валюту в юанях, батах, рублях и долларах на сумму более 21 тысячи долларов США. Для прохождения таможенного контроля женщина выбрала «зеленый коридор», заявив об отсутствии товаров и валюты, которые подлежат декларированию. В отношении иркутянки возбуждено административное дело, а денежные средства изъяты. Решение по ним будет принято судом.