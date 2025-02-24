Жительница Иркутска пыталась вывезти более 21 тысячи долларов в Таиланд

Сотрудники таможни предотвратили вывоз заграницу валюты на сумму более 21 тысячи долларов в аэропорту Иркутска. Крупную сумму наличных средств таможенники выявили при осмотре ручной клади и багажа пассажиров, вылетающих в Бангкок (Таиланд), пишет ИА IrkutskMedia.
Как сообщили в пресс-службе Иркутской таможни, в багаже 61-летней жительницы Иркутска сотрудник таможенного поста обнаружил валюту в юанях, батах, рублях и долларах на сумму более 21 тысячи долларов США. Для прохождения таможенного контроля женщина выбрала «зеленый коридор», заявив об отсутствии товаров и валюты, которые подлежат декларированию. В отношении иркутянки возбуждено административное дело, а денежные средства изъяты. Решение по ним будет принято судом.
Как рассказала начальник таможенного поста аэропорт Иркутск Альбина Куприна, с начала года сотрудники таможни пресекли девять фактов незаконного перемещения наличных средств. Были возбуждены дела об административных правонарушениях, в рамках которых изъяты российские и иностранные наличные средства в эквиваленте более 3,5 млн рублей.
В Иркутской таможне напомнили, что со 2 марта 2022 года в действующие правила были внесены изменения о временном запрете вывоза из России наличной иностранной валюты в эквиваленте свыше 10 тысяч долларов США. При ввозе наличных средств, превышающих эквивалент в 10 тысяч долларов, их необходимо письменно задекларировать.