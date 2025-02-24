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С бойцами Денисом Гридневым и Арсеном Салаховым простятся в Усть-Куте 25 февраля

Герои погибли при выполнении боевых задач.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Родственники и друзья готовятся проститься с бойцами спецоперации из Усть-Кута. Об этом сообщают в пресс-службе администрации города. Похороны состоятся 25 февраля.

46-летний Денис Сергеевич Гриднев погиб во время выполнения боевых задач. Жизнь военного оборвалась 13 февраля 2025 года. Проводить героя в последний путь можно в 11 часов по адресу: улица Нефтяников, 7.

Арсен Абдуламидович Салахов героически погиб в возрасте 55 лет — 23 декабря прошлого года. Церемония прощания пройдет по улице Высоцкого, 22 с 12:00 до 12:30.

Напомним, ранее КП-Иркутск рассказывала, как удаленная видеозапись помогла посадить преступника Приангарья.