Адвокат Земсков: Аферисты научились воровать деньги россиян при помощи СНИЛС

По словам юриста, добыть страховой номер злоумышленники могут различными способами: от создания фальшивых вакансий до утечек данных. СНИЛС содержит многочисленную информацию, в том числе страховой стаж, пенсионные коэффициенты, начисленные взносы и другую. Кроме того, счёт позволяет получить доступ к «Госуслугам». Небрежное отношение граждан к персональным данным лишь облегчает мошенникам работу.