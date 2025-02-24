Адвокат Земсков: Аферисты научились воровать деньги россиян при помощи СНИЛС

По словам юриста, добыть страховой номер злоумышленники могут различными способами: от создания фальшивых вакансий до утечек данных. СНИЛС содержит многочисленную информацию, в том числе страховой стаж, пенсионные коэффициенты, начисленные взносы и другую. Кроме того, счёт позволяет получить доступ к «Госуслугам». Небрежное отношение граждан к персональным данным лишь облегчает мошенникам работу.
Земсков призвал защищать личную информацию и не сообщать номер СНИЛС посторонним лицам. Кроме того, полезно настроить двухфакторную аутентификацию в интернет-банках и шифровать данные для защиты образов документов.
Новая мошенническая схема недавно коснулась и держателей Visa и Mastercard. Они начали получать сообщения о якобы восстановлении функционала карт, но вместо этого ловили вредоносное ПО и сталкивались с кражей данных.