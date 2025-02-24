В РФ может вырасти число регионов, где выдают жилье семьям, решившим родить

Бурятия и Ульяновская область могут войти в число регионов, начавших выдачу жилья семьям, которые решились на рождение ребёнка, сообщает ТАСС.
Первым субъектом РФ, где запустили такую программу, стала Мордовия. Республика предоставляет в найм жилье родителям, у которых дети появились на свет с 1 ноября 2025 года по 1 ноября 2027 года.
В дальнейшем эта недвижимость может стать собственностью семьи. Заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Колунов допустил, что подобная инициатива поспособствует увеличению рождаемости в стране.
Парламентарий уточнил, что для реализации указанной программы региональные власти могут использовать маневренный жилой фонд. Вместе с тем депутат признал, что в ряде субъектов РФ помещений такой категории почти нет.
Представители Народного фронта, в свою очередь, отметили, что в случае расширения географии программы ее можно будет внедрить уже на федеральном уровне.
Напомним, 20 декабря президент РФ Владимир Путин на заседании Госсовета предложил распространить семейную ипотеку под 6% на «вторичку», но только в тех населённых пунктах, где новое жилье почти не строят.