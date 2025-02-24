Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дума Иркутска начала процесс по выборам мэра

Документы от кандидатов будут принимать с 31 марта по 14 апреля 2025 года.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В столице Приангарья Дума начала процесс по выборам мэра. Документы от кандидатов будут принимать с 31 марта по 14 апреля 2025 года. При этом конкурс состоится 21 и 22 апреля.

Вопрос рассмотрела комиссия по муниципальному законодательству и правопорядку. Она состоялась под председательством депутата Сергея Юдина сегодня, 24 февраля.

Напомним, согласно Уставу города Дума Иркутска избирает мэра из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией. В 2020 году выборы состоялись на 12-м заседании Думы. Решение депутаты приняли с помощью тайного голосования. Для победы кандидату необходимо было набрать две трети голосов депутатского корпуса — то есть минимум 24. Руслан Болотов стал градоначальником, получив 26 голосов.