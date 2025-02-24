Дума Иркутска начала процесс по выборам мэра

В столице Приангарья Дума начала процесс по выборам мэра. Документы от кандидатов будут принимать с 31 марта по 14 апреля 2025 года. При этом конкурс состоится 21 и 22 апреля.
Вопрос рассмотрела комиссия по муниципальному законодательству и правопорядку. Она состоялась под председательством депутата Сергея Юдина сегодня, 24 февраля.
Напомним, согласно Уставу города Дума Иркутска избирает мэра из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией. В 2020 году выборы состоялись на 12-м заседании Думы. Решение депутаты приняли с помощью тайного голосования. Для победы кандидату необходимо было набрать две трети голосов депутатского корпуса — то есть минимум 24. Руслан Болотов стал градоначальником, получив 26 голосов.