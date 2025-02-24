Татьяна Навка: образ скелетов очень идёт Тотьмяниной и T-Killah

«Номер очень яркий, запоминающийся, и вам он идёт. Таня, тебе точно идёт! — подчеркнула Татьяна Навка. — Хочу отметить также, что отработан каждый акцент, каждый такт. Потому что, если где-то собьёшься тут с ритма, нагнать потом будет трудно».