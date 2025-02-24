Татьяна Навка: образ скелетов очень идёт Тотьмяниной и T-Killah

Фигуристка, олимпийская чемпионка Татьяна Навка, входящая в жюри шоу «Народный Ледниковый», заявила, что номер, в котором Татьяна Тотьмянина и T-Killah предстали в образе скелетов, им очень идёт.
Темой полуфинального выпуска «Ледникового проекта» была «Произвольная программа». Большинство пар подготовили для этого лирические или драматические композиции. А олимпийская чемпионка Татьяна Тотьмянина и певец T-Killah (Александр Тарасов) решились на чёрный юмор и выступили в костюмах смешных скелетиков.
Их необычная, с пиротехническими элементами, технически сложная постановка не оставила равнодушным никого.
«Номер очень яркий, запоминающийся, и вам он идёт. Таня, тебе точно идёт! — подчеркнула Татьяна Навка. — Хочу отметить также, что отработан каждый акцент, каждый такт. Потому что, если где-то собьёшься тут с ритма, нагнать потом будет трудно».
«Видно, что ребята пахали всю неделю. По их лицам видно — белы как смерть. Ну и Сане браво, конечно. При его росте так научиться кататься — это дорогого стоит. Номер классный, зажигательный», — сказал Роман Костомаров.
За выступление в полуфинале Тотьмянина и T-Killah получили от судей 12 баллов. Впрочем, максимальных оценок в этот вечер удостоились 10 пар из 14. Через неделю — долгожданный финал.
Напомним, Татьяна Тотьмянина родилась в Перми. Заниматься фигурным катанием начала в пермском дворце спорта «Орлёнок». В паре с Максимом Марининым она пятикратная чемпионка Европы, двукратная чемпионка мира и олимпийская чемпионка.