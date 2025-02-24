В ближайшие дни в Башкирии сохранится вероятность метели.

По данным Башгидромета, сегодня, 24 февраля, по республике ожидается небольшой снег, местами до умеренного. Днем в отдельных юго-восточных районах сильный снег, метель, на дорогах снежные заносы. Ветер северный, северо-восточный умеренный, днем по юго-востоку порывы до сильного. Температура воздуха днем составит −4,-9°.