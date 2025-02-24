В ближайшие дни в Башкирии сохранится вероятность метели.

По данным Башгидромета, сегодня, 24 февраля, по республике ожидается небольшой снег, местами до умеренного. Днем в отдельных юго-восточных районах сильный снег, метель, на дорогах снежные заносы. Ветер северный, северо-восточный умеренный, днем по юго-востоку порывы до сильного. Температура воздуха днем составит −4,-9°.
В вторник, 25 февраля, ночью также возможен снег, местами сильный, днем небольшой снег, местами метель. Ветер северный, северо-восточный умеренный, местами порывы до сильного. Температура воздуха ночью −10,-15°, днем −5,-10°.
В среду, 26 февраля, местами ожидается небольшой снег. Ветер юго-западный, западный умеренный. Температура воздуха ночью −12,-17°, при прояснениях до −22°, днем −8,-13°.