Какие парки благоустроят в Симферополе в 2025 году

«В этом году благоустройства ждут три наших основных парка: Детский парк, парк Гагарина и парк Шевченко», — сказал Марченко.
По его словам, во всех трех парках, согласно проектно-сметной документации, предусмотрены не точечные, а комплексные работы.
«Будет проведена замена покрытий тротуарной сети, оборудование новых малых архитектурных форм. Также в рамках (обеспечения) антитеррористической защищенности объекта будет оснащение парков системами видеонаблюдения, оповещения и освещения», — уточнил Марченко.
Он отметил, что сотрудники предприятия внимательно следят за соцопросами, чтобы знать, какие изменения в парках и скверах столицы нравятся симферопольцам, а по каким объектам остаются или появляются нарекания.
«Люди активно принимают участие в таких опросах. Хвалят поддержание порядка и сам облик, новые работы, детские площадки. Но, разумеется, недостатки тоже не остаются без внимания. Мы видим оценку, принимаем ее во внимание и делаем все возможное, чтобы наши парки выглядели достойно. Стараемся сразу принимать меры по устранению и недопущению (недостатков — ред.)», — поделился Марченко.
Он добавил, что предприятие уже готовится к весне: начата санитарная обрезка растений, закупаются расходные материалы для работы персонала.