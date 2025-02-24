Какие парки благоустроят в Симферополе в 2025 году

«Люди активно принимают участие в таких опросах. Хвалят поддержание порядка и сам облик, новые работы, детские площадки. Но, разумеется, недостатки тоже не остаются без внимания. Мы видим оценку, принимаем ее во внимание и делаем все возможное, чтобы наши парки выглядели достойно. Стараемся сразу принимать меры по устранению и недопущению (недостатков — ред.)», — поделился Марченко.