На трассах Башкирии сняли все ограничения движения, введенные из-за метели

В Башкирии сняты все ограничения на трассах. Напомним, некоторые участки дорог были полностью закрыты из-за метели. Видимость на трассах в минувшие выходные упала практически до нулевой.
— Уважаемые водители! Будьте внимательными на дорогах, соблюдайте безопасную дистанцию и скоростной режим, — написал председатель госкомитета РБ по ЧС Кирилл Первов в своем телеграм-канале.
Добавим, что из-за стихии на трассе Магнитогорск — Ира не смог продолжить движение школьный автобус. Всех детей, находившихся в салоне, отправили в санаторий Сибая до улучшение погодных условий.
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