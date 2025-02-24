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На трассах Башкирии сняли все ограничения движения, введенные из-за метели

На некоторых участках дорог была почти нулевая видимость.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии сняты все ограничения на трассах. Напомним, некоторые участки дорог были полностью закрыты из-за метели. Видимость на трассах в минувшие выходные упала практически до нулевой.

— Уважаемые водители! Будьте внимательными на дорогах, соблюдайте безопасную дистанцию и скоростной режим, — написал председатель госкомитета РБ по ЧС Кирилл Первов в своем телеграм-канале.

Добавим, что из-за стихии на трассе Магнитогорск — Ира не смог продолжить движение школьный автобус. Всех детей, находившихся в салоне, отправили в санаторий Сибая до улучшение погодных условий.

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