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Омск занял 59-е место по уровню закредитованности населения в стране

К началу 2025 года средний размер задолженности одного омича перед банками достиг 421,1 тысячи рублей.

Источник: Om1 Омск

В Омской области зафиксирована высокая закредитованность населения — она занимает 59-е место среди российских регионов по этому показателю, согласно данным РИА «Новости». Уровень долговой нагрузки в нашем регионе составляет 63,7%. Этот процент получается путём сравнения среднедушевого долга по кредитам с годовой зарплатой омичей.

На начало 2025 года средняя сумма задолженности на одного человека перед банками достигла 421,1 тысячи рублей. В течение последнего года этот показатель увеличился на 21,1 тысячи рублей.

Республика Тува стала самым закредитованным регионом страны, а минимальный уровень долговой нагрузки наблюдается в Республике Ингушетия.