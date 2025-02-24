Омск занял 59-е место по уровню закредитованности населения в стране

В Омской области зафиксирована высокая закредитованность населения — она занимает 59-е место среди российских регионов по этому показателю, согласно данным РИА «Новости». Уровень долговой нагрузки в нашем регионе составляет 63,7%. Этот процент получается путём сравнения среднедушевого долга по кредитам с годовой зарплатой омичей.
На начало 2025 года средняя сумма задолженности на одного человека перед банками достигла 421,1 тысячи рублей. В течение последнего года этот показатель увеличился на 21,1 тысячи рублей.
Республика Тува стала самым закредитованным регионом страны, а минимальный уровень долговой нагрузки наблюдается в Республике Ингушетия.