Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сергей Жуков из группы «Руки Вверх!» назвал новосибирцев «невероятными»

Солист группы поблагодарил слушателей.

Источник: Комсомольская правда

Сергей Жуков, солист группы «Руки Вверх!», поблагодарил и назвал «невероятными» слушателей из Новосибирска. Концерт прошел в «Сибирь-Арене».

— Мы вместе пели песни, которые звучали на ваших выпускных, под которые вы влюблялись, мечтали, загадывали желания. Ребят, продолжайте и дальше создавать чудесные воспоминания под песни «Руки Вверх!» — гласит обращение музыканта в официальной группе ВКонтакте.

Также Сергей сообщил, что на мероприятии был «солдаут»: 10 тысяч билетов были проданы.

Ранее КП-Новосибирск писала, что в Новосибирске прошел концерт «Руки Вверх».

шоу