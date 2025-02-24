Сергей Жуков из группы «Руки Вверх!» назвал новосибирцев «невероятными»

— Мы вместе пели песни, которые звучали на ваших выпускных, под которые вы влюблялись, мечтали, загадывали желания. Ребят, продолжайте и дальше создавать чудесные воспоминания под песни «Руки Вверх!» — гласит обращение музыканта в официальной группе ВКонтакте.