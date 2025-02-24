Должник сменил имя и прятался от приставов в Новосибирской области

Приставы Венгеровского района Новосибирской области смогли разыскать 39-летнего должника, на которого открыто исполнительное производство о взыскании ущерба. Речь о сумме в 240 тысяч рублей. Оказалось, мужчина сменил имя и паспорт.
О том, как его нашли, рассказали в пресс-службе ГУФССП по региону.
Неплательщика безуспешно искали по адресам, указанным в исполнительных документах. Его соседи объяснили правоохранителям, что в детстве мужчину называли другим именем, а не тем, что указано в свидетельстве о рождении. Позже стало известно, что разыскиваемый проживает в Северном районе.
В итоге мужчину нашли.
«Он подтвердил, что с детства его называли другим именем, отличным от указанных в документах. Но не считает, что сокрытие смены имени было не для того, чтобы его не нашли судебные приставы», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Исполнительное производство перенаправили в органы по месту проживания должника.