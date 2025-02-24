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Должник сменил имя и прятался от приставов в Новосибирской области

Его всё равно нашли.

Источник: ГУФССП России по Новосибирской области

Приставы Венгеровского района Новосибирской области смогли разыскать 39-летнего должника, на которого открыто исполнительное производство о взыскании ущерба. Речь о сумме в 240 тысяч рублей. Оказалось, мужчина сменил имя и паспорт.

О том, как его нашли, рассказали в пресс-службе ГУФССП по региону.

Неплательщика безуспешно искали по адресам, указанным в исполнительных документах. Его соседи объяснили правоохранителям, что в детстве мужчину называли другим именем, а не тем, что указано в свидетельстве о рождении. Позже стало известно, что разыскиваемый проживает в Северном районе.

В итоге мужчину нашли.

«Он подтвердил, что с детства его называли другим именем, отличным от указанных в документах. Но не считает, что сокрытие смены имени было не для того, чтобы его не нашли судебные приставы», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Исполнительное производство перенаправили в органы по месту проживания должника.